Ревнивец изуродовал невесту за измену на вечеринке

«Я видел, чем они там всю ночь занимались возле бассейна, пока ты спал», — говорил в трубку друг, а Николай (все имена изменены. — Ред.), слушал и чувствовал, как внутри закипает волна гнева. Как потом рассказывал мужчина в суде, поначалу он не поверил и позвонил другому знакомому, но тот потвердил информацию.
Тогда Николай набросился на женщину, которую, как он говорил: «очень сильно любил и хотел создать семью» и ударил её ногой в челюсть, а потом сильно избил. Да так, что в результате внешность его невесты — теперь уже бывшей — изменилась навсегда. Подробности — в материале rostov.aif.ru.
Отметили праздник.
Николай и Наталья были вместе почти четыре года. Они снимали квартиру, вели общий бюджет. Жили довольно неплохо, но Николай ревновал будущую супругу, а когда выпивал, то поднимал на неё руку. Женщина даже вызывала несколько раз полицию, но потом забирала заявления. Возможно стоило давно разойтись с кавалером со столь горячим нравом, но Наталья этого не делала, до тех пор, пока ситуация не обернулась трагедией.
Одним знойным летним днём парочка отправилась на день рождения друга. Праздник проходил в арендованном трёхэтажном коттедже с бассейном. На вечеринку приехали около двадцати гостей, громко звучаламузыка, алкоголь лился рекой.
К часу ночи Николай, выдохшийся от шума и объёма выпитого, удалился спать в отдельную комнату. Наталья же осталась — прекращать веселиться она не собиралась.
Утром, когда все «тусовщики» уже собирались расходиться, Николай обнаружил свою невесту за столом в компании какого-то незнакомого мужчины. Возлюбленная была всё ещё в купальнике, из чего он сделал вывод, что та не спала всю ночь. Он схватил Наталью за руку и почти силком заставил ехать домой.
Как потом пояснял Николай на суде, когда они вернулись домой, ему позвонил именинник Вадим. Он сообщил, что ночью видел Наталью в бассейне с незнакомым гостем: они смеялись, обнимались, целовались, а затем уединились. Сначала Николай не поверил и позвонил другому товарищу. Тот подтвердил интимную информацию: сказал, что окна его комнаты выходили на бассейн и он тоже всё видел.
Оскорблённый Николай потребовал объяснений, но Наталья категорически отрицала измену. Разговор быстро накалился и перешёл на повышенные тона, влюблённые стали бросаться друг в друга нелицеприятными оскорблениями. В порыве ревности мужчина не сдержался, повалил сожительницу на пол и с размаху ударил её ногой в челюсть. Спустя некоторое время на суде он объяснит это так: «не совладал с эмоциями, потому что очень сильно любил».
Показания же Натальи в суде отличались от слов её благоверного. Она рассказала, что в семь утра они вернулись домой со дня рождения на такси. Несмотря на то, что Николай пил практически весь прошлый день и ночь, он продолжил заливаться спиртным уже дома.
Около восьми утра Наталья решила лечь спать, но тут к ней подошёл Николай. Охваченный ревностью, он начал её оскорблять, схватил за волосы и сбросил с кровати. Она попыталась его успокоить — ей было хорошо известно, что будучи пьяным, он становится агрессивным. Но в этот раз остановить любимого не удалось. Он ударил её ногой по лицу, из рассечённой губы тотчас хлынула кровь.
Женщина убежала в ванную, умылась и собралась уйти, но Николай не успокоился. Он потребовал доступ к банковскому приложению, увидел 17 тыс. рублей и устроил допрос: откуда деньги? От волнения женщина не смогла ответить. Тогда он заставил её перевести всю сумму на свою карту и выгнал за дверь. Позже выяснилось: это была её зарплата.
Шрам на губе.
Оказавшись на улице Наталья, вызвала скорую. В больнице ей вправили выбитую челюсть, наложили швы на разбитую губу. Травма оказалась серьёзной: пострадали лицевые мышцы, речь стала невнятной, остался заметный шрам. Позже врачи сообщили, что полностью устранить дефект сможет только пластическая операция.
Николай, уже привыкший, что его возлюбленная терпит побои, думал, что и в этот раз всё обойдётся. Но когда мужчина осознал, что ему грозит реальное уголовное дело, то сначала струсил. А потом решил замять ситуацию чужими руками: подослал к бывшей двух «братков». Те сперва угрожали, потом предлагали деньги за мировое соглашение, но Наталья была непреклонна. Она не могла простить Николаю, что он её изуродовал.
«Я не могу спокойно смотреть на себя в зеркало», — рассказывала потом девушка в суде.
И с горечью добавляла, что стеняется ходить по улице, чувствуя на себе пристальные взгляды прохожих.
Друзей Николая, которые рассказывали ему о ночных похождениях Натальи, в качестве свидетелей в суде не вызывали, поэтому доподлинно неизвестно, действительно ли измена случилась.
По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статьям «Умышленное причинение вреда здоровью» и «Грабёж». Суд приговорил мужчину к двум годам и шести месяцам лишения свободы в колонии общего режима.