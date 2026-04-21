Путин заявил, что уровень газификации к 2030 году достигнет 85%

Программа социальной газификации была запущена по поручению президента в 2021 году. Она позволяет бесплатно подводить газ к границам земельных участков. Проверить возможность подключения можно на сайте единого оператора газификации, подать заявку — на едином портале газификации, через Госуслуги или в офисе газораспределительной организации.