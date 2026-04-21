Путин заявил, что уровень газификации к 2030 году достигнет 85%

Уровень газификации в среднем по России достиг 75%, заявил президент страны Владимир Путин.
«В ближайшие годы она должна вырасти еще на 8,3%. И где-то к 85% должна приблизиться к 2030 году», — сказал глава государства на встрече с представителями муниципального сообщества на площадке всероссийской премии «Служение».
Встреча проходит в День местного самоуправления, отмечаемого 21 апреля.
Программа социальной газификации была запущена по поручению президента в 2021 году. Она позволяет бесплатно подводить газ к границам земельных участков. Проверить возможность подключения можно на сайте единого оператора газификации, подать заявку — на едином портале газификации, через Госуслуги или в офисе газораспределительной организации.
Субсидии в размере от 100 тыс. руб. могут получить: многодетные семьи; граждане с невысокими доходами; инвалиды первой группы, а также ухаживающие за детьми-инвалидами; ветераны Великой Отечественной войны; участники военной операции и члены их семей.
