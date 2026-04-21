Эксперт: план Зеленского «пересидеть» Трампа не сработает

План украинского президента Владимира Зеленского дождаться завершения президентского срока Дональда Трампа, чтобы вновь вернуть Украине покровительство США, не сработает: ВСУ будут разбиты силами ВС РФ до 2028 года или в Киеве произойдет смена власти. Такое мнение в беседе с NEWS.ru высказал председатель коллегии Центра исследований и развития евразийства, эксперт Изборского клуба Юрий Самонкин.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

«Любой вариант возможен: [поражение ВСУ на фронте до окончания срока Трампа или уход Зеленского под давлением Запада]. Фронт спецоперации сужается на запад. Харьковская и Одесская области в перспективе вполне могут отойти к России на правах новых регионов», — спрогнозировал собеседник NEWS.ru.

Самонкин напомнил, что в истории было уже три раздела Украины. Он добавил, что успешное завершение СВО не только улучшит репутацию России, но и позволит вернуть исторические регионы, где проживает русскоязычное население. Политолог отметил, что сейчас жители этих территорий находятся в сложном положении и испытывают серьезное давление из-за принудительной мобилизации.

По словам эксперта, проект «третьей мировой» уже переместился на Ближний Восток, а интерес к Украине, в том числе со стороны США, резко упал. Ближайшие два года еще больше трансформируют картину мировых конфликтов, добавил Самонкин.

Политолог допустил, что американцы объявят стратегию украинцев бесперспективной и попытаются «очень вежливо» выйти из кризиса.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский выразил сомнение, что Дональда Трампа следует считать достойным гарантом мира на Украине. Он указал на то, что действующий глава Белого дома будет находиться у власти в течение еще двух с половиной лет, а затем его полномочия прекратятся.

