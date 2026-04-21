В Германии предложили повысить возраст резервистов с 65 до 70 лет

Германии следует повысить возрастной предел для резервистов до 70 лет, заявил президент Ассоциации резервистов ФРГ и депутат от партии ХДС, член комитета по обороне бундестага Бастиан Эрнест в интервью RND.
«Нам следует повысить возрастной предел для резервистов с 65 до 70 лет. На наш взгляд, это имеет смысл во многих отношениях. Пенсионный возраст и так повышается, и люди дольше остаются в хорошей физической форме. Мы не должны растрачивать эти ресурсы с жизненным и профессиональным опытом. И если мы сетуем на нехватку молодых новобранцев, то нам следует также обратить внимание на другую часть возрастной пирамиды», — заявил Эрнест.
Он уточнил, что положение о повышении возрастного предела должно быть закреплено в законе об укреплении резерва (Reservestärkungsgesetz). Эрнест выступил за отмену права работодателей, которые должны дать свое согласие, для отправки работников-резервистов на военные учения.
По словам Эрнеста, сейчас точное число резервистов в Германии неизвестно, однако в бундесвере (вооруженных силах страны) проходили службу от 8 млн до 9 млн человек. В Ассоциации резервистов состоят около 110 тыс. человек.
К 2035 году Германия планирует увеличить численность бундесвера до 260 тыс. военных. Число резервистов должно увеличиться до 200 тыс. человек.
С нынешнего года в Германии начали действовать новые правила о военной службе. По новому закону, все мужчины в возрасте от 18 до 25 лет должны будут заполнить анкету для оценки желания и пригодности к службе в вооруженных силах. На основании этих анкет бундесвер будет проводить отбор.
В начале апреля Berliner Zeitung написало, что мужчины в возрасте с 17 по 45 лет обязаны получить одобрение Центра карьеры бундесвера для выезда за границу на срок дольше трех месяцев. Der Spiegel позже сообщил, что Минобороны ФРГ подготовит разъяснения по поводу правил выезда.
Глава Минобороны ФРГ Борис Писториус позже объяснил, что обязанность уведомлять о своем выезде будет действовать в случае введения призывной службы. «Тогда нам будет крайне важно знать, кто действительно готов служить, а кто нет», — отметил он.
