В «Эксмо» заявили, что в их офисе не было обысков

В офисе издательства «Эксмо» следственные действия не проводились, сообщили в пресс-службе издательства.
При этом, согласно сообщению пресс-службы, генеральный директор Евгений Капьев и еще несколько сотрудников были доставлены для допроса в Следственный комитет России.
Допросы прошли в рамках уголовного дела об экстремизме, возбужденного в мае 2025 года в связи с распространением книг издательства Popcorn Books, уточнили в «Эксмо».
Гендиректора «Эксмо» задержали 21 апреля. Следствие подозревает его в причастности к распространению романов Елены Малисовой и Катерины Сильвановой «Лето в пионерском галстуке» и «О чем молчит ласточка» (настоящее имя Сильвановой — Екатерина Дудко, Дудко и Малисова внесены в реестр иноагентов).
Весной 2025 года в «Эксмо» сообщили об изъятии «материалов, связанных с книгами издательства Popcorn Books». Как отметили в издании, сотрудники силовых служб предъявили постановление на изъятие ряда книг в связи с возбуждением уголовного дела. «В получении копии документа сотрудникам издательства было отказано. Было получено устное пояснение о том, что возбуждение уголовного дела связано с пропагандой ЛГБТ (“международное движение ЛГБТ” признано экстремистским и запрещено в России. — РБК)», — пояснили в «Эксмо».
