В «Эксмо» заявили, что в их офисе не было обысков

Весной 2025 года в «Эксмо» сообщили об изъятии «материалов, связанных с книгами издательства Popcorn Books». Как отметили в издании, сотрудники силовых служб предъявили постановление на изъятие ряда книг в связи с возбуждением уголовного дела. «В получении копии документа сотрудникам издательства было отказано. Было получено устное пояснение о том, что возбуждение уголовного дела связано с пропагандой ЛГБТ (“международное движение ЛГБТ” признано экстремистским и запрещено в России. — РБК)», — пояснили в «Эксмо».