Минобороны сообщило об освобождении в Африке российских геологов

Силы «Африканского корпуса» освободили на территории Республики Мали захваченных террористами в Нигере двух сотрудников российской геологоразведочной компании, сообщило Минобороны России.
Речь идет о россиянине Олеге Грете 1962 года рождения и гражданине Украины Юрие Юрове 1970 года рождения.
«Первичное медицинское обследование российскими медиками в госпитале “Африканского корпуса” выявило у них многочисленные заболевания и сильное физическое истощение», — сообщило военное ведомство. Их доставят в Москву на лечение и реабилитацию.
Как рассказали освобожденные, в Африке они занимались геологией и работали на российскую компанию.
«Эмоции переполняют, когда первый раз за столько времени увидели наших. Конечно, это непередаваемо. Уже с облегчением вздохнули — слава Богу наши приехали сюда», — заявил один из освобожденных мужчин, добавив, что после реабилитации и восстановления планирует вернуться обратно и работать геологом: «Специализируемся сугубо по Африке».
