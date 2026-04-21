США перехватили находящийся под санкциями танкер Tifani

ВМС США задержали находящийся под санкциями танкер Tifani в зоне ответственности Индо-Тихоокеанского командования, сообщил Пентагон. Ведомство предупредило о перехвате судов, работающих, по оценке США, на Иран.

Американские военные задержали попавший под санкции США танкер Tifani в зоне ответственности Индо-Тихоокеанского командования (INDOPACOM), сообщил Пентагон в соцсети X.

По данным военных, задержание прошло в ночное время. В публикации уточняется, что судно пришлось взять на абордаж.

«Международные воды не являются убежищем для судов под санкциями», — подчеркнули представители ведомства.

Пентагон также заявил о намерении расширять глобальные меры по пресечению деятельности сетей, связанных с нарушением санкционного режима, и перехватывать суда, которые, по оценке США, работают в пользу Ирана. Местонахождение танкера в публикации не уточняется.

Как сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на базу данных Equasis, владелец танкера зарегистрирован в Суринаме, а коммерческий менеджер — в Мумбаи. По данным MarineTraffic, танкер шел под флагом Ботсваны, последний раз его зафиксировали в Индийском океане между Шри-Ланкой и Малайзией.

Ранее США атаковали в Оманском заливе грузовое судно Touska, направлявшееся в иранский порт Бендер-Аббас и пытавшееся миновать морскую блокаду. Американские военные заявили, что в течение шести часов предупреждали экипаж о нарушении режима блокады, после чего эсминец вывел из строя ходовую часть судна. Затем на борт поднялись морские пехотинцы.

Иран назвал инцидент «вооруженным пиратством» и анонсировал ответные меры. Агентство Tasnim написало об ударах беспилотников по нескольким американским военным кораблям.

США с 13 апреля по указу президента Дональда Трампа ввели морскую блокаду Ормузского пролива и заявили, что будут задерживать суда, следующие в иранские порты или выходящие из них. 18 апреля Корпус стражей исламской революции (КСИР) объявил, что морской путь будет закрыт до отмены блокады.

Оставайтесь на связи с РБК в Max.

