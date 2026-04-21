NYT: делегация США планирует визит в Россию для переговоров по Украине

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Американские переговорщики планируют нанести очередной визит в Россию в рамках украинского урегулирования, сообщает газета New York Times со ссылкой на источник.

«Владимир Зеленский заявил в этом месяце, что ожидает скорого визита (американского спецпосланника Стива — ред.) Уиткоффа и (зятя американского лидера Джареда — ред.) Кушнера на Украину. Однако источник, знакомый с ходом переговоров, сообщил, что американцы всё еще ждут достаточного прогресса, чтобы оправдать такую ​​поездку, и что они намерены совершить еще один визит в Россию», — говорится в публикации.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков 15 марта заявил, что в переговорах по Украине наступил перерыв, США сосредоточены на другом. На следующий день он отметил, что Россия ждет нового раунда переговоров по Украине, но место и время по понятным причинам пока не определены.

С начала года делегации России и Украины при участии США провели три раунда переговоров. Последний состоялся в Женеве 17—18 февраля.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше