Глава МВД Украины предложил отправлять полицейских в действующую армию

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко заявил, что по результатам служебного расследования бегства двух полицейских с места теракта в Голосеевском районе Киева в отставку отправлена патрульная полиция украинской столицы. Он также предложил на время привлекать полицейских к службе в зоне боевых действий, сообщает УНИАН.
«Что касается кадровых решений по выводам служебного расследования, то сняли сейчас с должностей всю вертикаль: от командира взвода до начальника Управления патрульной полиции города Киева», — цитирует Клименко агентство УНИАН. Министр отметил, что «это, возможно, еще не все кадровые решения».
По словам чиновника, отправленный в отставку начальник департамента патрульной полиции Украины Евгений Жуков займет должность советника главы Национальной полиции и на этой должности будет заниматься вопросами вовлеченности полиции в военные действия. Клименко также высказал мнение о необходимости привлекать каждого сотрудника полиции к службе в зоне боевых действий.
Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что после ситуации со стрельбой будут приняты кадровые решения «по всей вертикали МВД». «Министр сделает кадровые выводы по всей вертикали. Нужно пересмотреть и протоколы реагирования на такие ситуации, а также отбора и обучения патрульных», — отметил Зеленский. Против двух сбежавших полицейских возбуждено уголовное дело по статье о служебной халатности. Глава МВД назвал их действия «большим позором» и «психологической слабостью».
Вооруженный мужчина открыл стрельбу в Голосеевском районе Киева 18 апреля, потом забежал в супермаркет и взял заложников. Преступника убили при задержании. В результате стрельбы погибли шесть человек. Глава МВД Клименко сообщил, что нападавший действовал хаотично и использовал легальный гражданский карабин. Около десяти человек пострадали.
