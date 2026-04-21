Пашинян в случае переизбрания намерен привести церковь в «налоговое поле»

Премьер Армении Никол Пашинян заявил о планах включить Армянскую апостольскую церковь (ААЦ) в систему налогообложения страны.

Источник: РБК

Премьер Армении Никол Пашинян заявил о планах включить Армянскую апостольскую церковь (ААЦ) в систему налогообложения страны. По его мнению, священнослужители не должны оставаться вне системы всеобщего декларирования доходов, учитывая коммерческую деятельность церкви.

Инициатива была заложена в предвыборной программе правящей партии «Гражданский договор». Парламентские выборы в Армении намечены на 7 июня.

«В Армении действует система всеобщего декларирования, и духовные служители не могут быть вне этой системы», — сказал Пашинян, представляя программу (цитата по «Sputnik Армения»).

Пашинян подчеркнул, что в ряде случаев, предусмотренных законодательством, церковь обязана платить налоги, например с продажи церковных свечей. При этом правительство планирует полностью возвращать уплаченные средства и обеспечить священникам социальные гарантии.

Кроме налоговой реформы, предвыборная программа предусматривает реформирование ААЦ, включая смещение действующего католикоса и избрание нового главы Армянской церкви.

Руководство ААЦ последовательно критикует политику Пашиняна, в последние годы противостояние между властями и церковью усилилось. Конфликт обострился в начале 2025-го — на встрече с армянской общиной в Швейцарии Пашинян заявил, что деятельность ААЦ экономически непрозрачна, но менять католикоса он не собирается.

Позднее Пашинян ужесточил риторику, обвинив руководство церкви в коррупции и участии в «криминально-олигархическом» заговоре, а также призывал к смене католикоса. Также были возбуждены уголовные дела против ряда священнослужителей и предпринимателей, поддерживающих ААЦ.

В январе Пашинян и десять иерархов подписали «дорожную карту благоустройства» ААЦ. В феврале генпрокуратура Армении возбудила уголовное дело против лидера ААЦ католикоса всех армян Гарегина II и запретила ему выезд из страны.

