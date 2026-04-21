Трамп призвал Иран не казнить 8 осужденных женщин перед переговорами

Трамп поделился в Truth Social сообщением, первоначально опубликованным блогером Эялем Якоби, который заявил, что Иран собирается казнить восемь женщин.
«Иранским лидерам, которые вскоре будут вести переговоры с моими представителями: буду весьма признателен за освобождение этих женщин Уверен, этот шаг будет должным образом оценен. Пожалуйста, не причиняйте им вреда — это могло бы стать хорошим началом наших переговоров!» — написал он.
Временное перемирие между США и Ираном сторон истекает 21 апреля. Трамп сообщал, что американские представители отправляются в Исламабад, где проведут новые переговоры с Ираном.
21 апреля The Wall Street Journal и CNN со ссылкой на источники сообщили, что иранская и американская переговорные группы отправятся на встречу в Исламабад для участия в мирных переговорах.
