Токаев встретился с президентом Таджикистана

Как пишет Акорда, главы государств обсудили текущее состояние и перспективы казахско-таджикских отношений, договорились повысить уровень стратегического партнерства двух стран.
Особое внимание в ходе беседы было уделено вопросам торгово-экономического сотрудничества и взаимодействия в водно-энергетической области.
Участники встречи подчеркнули важность полноценной реализации всех ранее достигнутых на высшем уровне договоренностей.
Касым-Жомарт Токаев и Эмомали Рахмон также обменялись мнениями по актуальным темам региональной и международной повестки.
Ранее президенты Казахстана и Монголии Касым-Жомарт Токаев и Ухнаагийн Хурэлсух провели совместный брифинг для представителей средств массовой информации (СМИ).