Ричмонд
+15°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Токаев встретился с президентом Таджикистана

Президент Касым-Жомарт Токаев встретился с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, прибывшим в Астану для участия в Региональном экологическом саммите и заседании Совета глав государств — учредителей Международного фонда спасения Арала, сообщает Zakon.kz.

Источник: Akorda

Как пишет Акорда, главы государств обсудили текущее состояние и перспективы казахско-таджикских отношений, договорились повысить уровень стратегического партнерства двух стран.

Особое внимание в ходе беседы было уделено вопросам торгово-экономического сотрудничества и взаимодействия в водно-энергетической области.

Участники встречи подчеркнули важность полноценной реализации всех ранее достигнутых на высшем уровне договоренностей.

Касым-Жомарт Токаев и Эмомали Рахмон также обменялись мнениями по актуальным темам региональной и международной повестки.

Ранее президенты Казахстана и Монголии Касым-Жомарт Токаев и Ухнаагийн Хурэлсух провели совместный брифинг для представителей средств массовой информации (СМИ).

