NYT узнала, что переговорщики США по Украине намерены посетить Россию

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джеред Кушнер намерены посетить Россию. Об этом сообщила The New York Times со ссылкой на источник, знакомый с ходом переговоров.
По данным источника, Уиткофф и Кушнер готовы будут посетить Украину при условии прогресса в переговорах. Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в скором времени ожидает визита американских переговорщиков.
Зеленский не называл точных сроков, когда именно приедут американские делегаты. «Мы не получили информации о том, когда [именно] они приедут. Они говорили, что это может случиться в начале апреля, первого или второго», — заявил он 15 апреля.
Reuters писало, что Уиткофф и Кушнер могут посетить Киев в апреле.
