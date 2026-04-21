Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Зеленский заявил о готовности нефтепровода «Дружба» к работе

Ремонт украинского участка нефтепровода «Дружба» завершен, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Источник: РБК

«Украина выполнила ремонтные работы на участке нефтепровода “Дружба” Нефтепровод может возобновить свою работу», — написал он в телеграм-канале.

Как отметил Зеленский, завершение ремонтных работ на трубопроводе было определено в коммуникации с Европейским союзом.

Материал дополняется.

«Дружба»: крупнейший нефтепровод Европы и его роль в энергетике
«Дружба» — один из самых протяженных нефтепроводов в мире и ключевой маршрут поставок российской нефти в Европу. Несмотря на политические изменения последних лет, он остается важным элементом энергетической инфраструктуры региона. В этом материале разбираем, что представляет собой нефтепровод «Дружба», как он устроен и какую роль играет сегодня.
Читать дальше