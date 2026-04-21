В Крыму назначен врио начальника гостехнадзора

«Возложить временно исполнение обязанностей начальника Инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Республики Крым — главного государственного инженера-инспектора Республики Крым на Абдурахманова Саида Тоировича, заместителя начальника Инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Республики Крым — заместителя главного государственного инженера-инспектора Республики Крым», — говорится в документе.
Начальник Инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Республики Крым Алексей Игнатенко, возглавлявший ведомство более 10 лет, ушел в отставку в начале апреля.
Саид Абдурахманов родился 6 декабря 1990 года в городе Комсомольск-на-Амуре. В 2014 году окончил Таврический национальный университет им. В. И. Вернадского по специальности юриспруденция. В 2018 году окончил аспирантуру по направлению подготовки юриспруденция, квалификация «Исследователь. Преподаватель исследователь».
Трудовую деятельность начал в 2009 году в Киевском районном суде Симферополя. С 2015 по 2017 годы работал администратором Симферопольского районного суда.
С 2020 года начал работать в Инспекции гостехнадзора РК. В 2025 году стал заместителем начальника Инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Республики Крым — заместитель главного государственного инженера-инспектора Республики Крым.
Награжден благодарностью главы Крыма Сергея Аксенова.