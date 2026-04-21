Путин призвал «не перегибать палку» при проверках в муниципалитетах

Контрольно-надзорные органы должны работать над решением проблем в органах местного самоуправления и не «гнаться за статистикой», заявил президент России Владимир Путин на третьем Всероссийском муниципальном форуме «Малая родина — сила России».

Источник: РБК

«Нельзя здесь действовать контрольно-надзорным органам исключительно формально, перегибать, как в народе говорят, палку. Дело не в статистике, конечно, наказаний, а в том, чтобы решались проблемы, с которыми люди сталкиваются», — сказал президент.

Глава государства заявил это в связи с принятием закона о контрольно-надзорной деятельности в отношении муниципалитетов, который регулирует порядок проверок местных органов власти.

В законопроекте прописан риск-ориентированный подход, который предполагает ранжирование частоты проверок в отношении ведомств и должностных лиц в зависимости от категории риска, присвоенной с учетом прошлых профилактических мероприятий. Всего типов риска указано шесть: от «низкого» до «чрезвычайно высокого». Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2028 года.

В 2022 году Путин предложил провести реформу проверок в отношении бизнеса. В частности, сообщил президент, необходимо отменить большинство плановых проверок всего российского бизнеса, деятельность которого не связана с рисками причинения вреда.

