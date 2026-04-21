Шойгу заявил о попытке «выдавить» российские войска из Приднестровья

Молдавия не представляет опасности для России, однако Кишинев показывает намерение «идти на дальнейшее обострение ситуации» в Приднестровье, заявил «Комсомольской правде» секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу.
По его словам, молдавские власти при поддержке Евросоюза «пытаются выдавить» из Приднестровья Оперативную группу российских войск. Он напомнил, что 17 апреля Молдавия объявила руководство группы персонами нон грата. «Таким образом, молдавские власти фактически лишили руководство группировки законной возможности передвижения за пределы региона», — заявил секретарь Совбеза.
Шойгу выразил надежду, что ситуация не будет развиваться «по самому негативному сценарию». Россия предупреждала, что попытки решить вопрос Приднестроваья силовым путем, как и стремление заменить российских миротворцев контингентом стран Запада, «спровоцируют негативные последствия для Молдавии и всего региона», добавил он.
В список персон нон грата ранее попали командир оперативной группы российских войск (ОГРВ) Дмитрий Зеленков, его заместители Дмитрий Опалев, Сергей Машенко и Сергей Ширшов, начальник штаба Марат Яруллин, а также Алексей Богомолов, руководитель полевого банка в Тирасполе.
Спикер парламента Молдавии Игорь Гросу объяснил, что решение было принято Главным инспекторатом по миграции, так как военные не имеют дипломатического статуса, из-за чего въезд им на правобережную часть Молдавии запрещен.
Президент Молдавии Майя Санду говорила, что вывод российских войск из Приднестровья имеет критическое значение как для реинтеграции региона, так и для дальнейшего движения страны в сторону Евросоюза.
