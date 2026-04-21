Шойгу назвал шантажом снижение поставок российского газа в Приднестровье

Источник: РБК

Ограничение поставок в Приднестровье российского газа является шантажом со стороны Молдавии, заявил секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу в интервью «Комсомольской правде».

«Хотя Кишинев вроде не отказывается от претензий на воссоединение с Тирасполем, газа на левый берег он пропускает ровно столько, чтобы по минимуму обеспечивать социальные нужды. С остального пытается брать, по сути, запретительную пошлину. Иначе как шантажом и попыткой взять измором это назвать нельзя», — сказал он.

По словам Шойгу, политика Кишинева в отношении поставок энергоносителей Приднестровью вредит самим жителям Молдавии. Так, ограничения тока российского газа почти привели к остановке Молдавской ГРЭС в Приднестровье, которая поставляла электроэнергию правому берегу. Из-за этого Кишинев вынужден по более высокой цене закупать электроэнергию у Румынии.

Секретарь Совбеза отметил, что Россия продолжает помогать Тирасполю, несмотря на противодействие со стороны Молдавии. «Почти 43 тыс. пенсионеров там получают российскую пенсию, еще 150 тыс. — ежемесячную надбавку. И, в отличие от Кишинева или Брюсселя, мы не обставляем нашу помощь политическими условиями», — сказал он.

«Молдовагаз» получал от «Газпрома» российский газ и направлял его для внутреннего потребления в Приднестровье, получая от региона взамен электроэнергию с Молдавской ГРЭС. Транзит шел через территорию Украины, с начала 2025 года поставки прекратились, в «Газпроме» объяснили это отказом Молдавии «урегулировать задолженность».

Из-за остановки поставок в Приднестровье начался энергокризис, перебои с подачей тепла и электричества, однако в феврале 2025 года поставки возобновили за счет российского кредита. МИД России обвинил Молдавию в препятствовании оказания помощи Приднестровью.

Из-за дефицита газа власти Приднестровья в декабре объявили режим чрезвычайного положения в экономике. В июле российский посол в Кишиневе Олег Озеров заявил, что Москва делает все возможное для бесперебойного транзита газа в Приднестровье. По его словам, поставки в основном идут через «Турецкий поток».

Приднестровье — территория с особым статусом, который не признает ни одно государство мира. Здесь есть свое правительство, свои деньги и свои законы, но на международной карте такая страна отсутствует. Формально эти земли относятся к Молдове, но уже более 30 лет здесь живут по собственным правилам. Рассказываем, где находится этот уникальный анклав, почему его существование вызывает споры и как устроена жизнь в месте, которого официально не существует.
