Ричмонд
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Шаги России в СВО оправданы и вызваны действиями Запада, заявил Додик

БЕЛГРАД, 21 апр — РИА Новости. Шаги России в СВО полностью оправданы, они вызваны игнорированием Западом позиции РФ и проблемами внутри ЕС, который не способен предложить никакой общей программы кроме ложной угрозы от России, заявил лидер правящей в РС БиГ партии «Союз независимых социал-демократов» Милорад Додик.

Источник: © РИА Новости

Замглавы МИД РФ Александр Грушко во главе делегации прибыл во вторник в Баня-Луку, где был торжественно принят и провел встречу с президентом Республики Сербской Синишей Караном и главой правящей партии.

«РС понимает, что усилия, которые РФ предпринимает в СВО полностью оправданы, они — результат игнорирования Западом позиции РФ еще со времен знаменитой речи президента Владимира Путина на Мюнхенской конференции. Понимаем, что цель Запада, и прежде всего ЕС — создать ложную картину угрозы Европе со стороны России», — сказал Додик на совместной пресс-конференции.

Он добавил, что эта угроза существует «в головах пропагандистов, которые хотят воспитать новые поколения в этом страхе».

«Если посмотрим на ЕС — она осталась без лидеров, без сырья, потеряла конкурентоспособность, долю в глобальном ВВП. Страны ЕС не имеют ни единой программы, которая может их объединить, кроме ложной истории о страхе от России», — отметил глава правящей в Республике Сербской партии.