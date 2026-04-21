Шаги России в СВО оправданы и вызваны действиями Запада, заявил Додик

Замглавы МИД РФ Александр Грушко во главе делегации прибыл во вторник в Баня-Луку, где был торжественно принят и провел встречу с президентом Республики Сербской Синишей Караном и главой правящей партии.
«РС понимает, что усилия, которые РФ предпринимает в СВО полностью оправданы, они — результат игнорирования Западом позиции РФ еще со времен знаменитой речи президента Владимира Путина на Мюнхенской конференции. Понимаем, что цель Запада, и прежде всего ЕС — создать ложную картину угрозы Европе со стороны России», — сказал Додик на совместной пресс-конференции.
Он добавил, что эта угроза существует «в головах пропагандистов, которые хотят воспитать новые поколения в этом страхе».
«Если посмотрим на ЕС — она осталась без лидеров, без сырья, потеряла конкурентоспособность, долю в глобальном ВВП. Страны ЕС не имеют ни единой программы, которая может их объединить, кроме ложной истории о страхе от России», — отметил глава правящей в Республике Сербской партии.