Трамп заявил, что Европа исчезнет, если не «приведет себя в порядок»

Европе следует привести себя в порядок в вопросах энергетики и иммиграции, заявил президент США Дональд Трамп в интервью CNBC.
«Европе нужно привести себя в порядок в вопросах энергетики и иммиграции иначе у них больше не будет Европы», — сказал он.
Он в очередной раз назвал НАТО «бумажным тигром» и добавил, что придерживается такого мнения очень давно — еще до того, как начал заниматься политикой.
«На самом деле… они отчаянно в нас нуждаются, потому что они — бумажный тигр», — сказал американский лидер.
После начала операции США и Израиля в Иране Трамп неоднократно критиковал НАТО в целом и отдельные государства за нежелание оказывать военную помощь и помогать в разблокировке Ормузского пролива, а также заявлял, что всерьез рассматривает возможность выхода из блока.
Позднее Трамп заявил, что президент России Владимир Путин совсем не боится НАТО. «У них ничего нет, и Путин их совершенно не боится», — сказал он.
