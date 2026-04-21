Ричмонд
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп заявил, что Европа исчезнет, если не «приведет себя в порядок»

Европе следует привести себя в порядок в вопросах энергетики и иммиграции, заявил президент США Дональд Трамп в интервью CNBC.

Источник: РБК

«Европе нужно привести себя в порядок в вопросах энергетики и иммиграции иначе у них больше не будет Европы», — сказал он.

Он в очередной раз назвал НАТО «бумажным тигром» и добавил, что придерживается такого мнения очень давно — еще до того, как начал заниматься политикой.

«На самом деле… они отчаянно в нас нуждаются, потому что они — бумажный тигр», — сказал американский лидер.

После начала операции США и Израиля в Иране Трамп неоднократно критиковал НАТО в целом и отдельные государства за нежелание оказывать военную помощь и помогать в разблокировке Ормузского пролива, а также заявлял, что всерьез рассматривает возможность выхода из блока.

Позднее Трамп заявил, что президент России Владимир Путин совсем не боится НАТО. «У них ничего нет, и Путин их совершенно не боится», — сказал он.

Оставайтесь на связи с РБК в Max.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше