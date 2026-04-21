В Киеве заявили о готовности отложить получение льгот для вступления в ЕС

Украина готова отложить доступ к некоторым льготам Евросоюза для ускорения вступления в блок, заявил вице-премьер по вопросам евроинтеграции Тарас Качка в интервью Bloomberg.
В частности, Качка указал, что Киев готов отложить получение субсидий в рамках Общей сельскохозяйственной политики (ОСП) на несколько лет.
«Такой подход возможен, но давайте обсудим условия», — отметил Качка.
Bloomberg напоминает, что Украина несколько лет конфликтует с некоторыми странами ЕС, включая Польшу, из-за конкуренции своей дешевой сельскохозяйственной продукции с более дорогим зерном местных фермеров. В случае если Украина вступит в ЕС, она получит право на льготы ОСП, что усложнит и без того один из самых спорных вопросов на переговорах.
Программа ОСП запущена для финансовой поддержки европейских фермеров, и на нее приходится значительная доля долгосрочного бюджета блока. Сейчас в ЕС обсуждается семилетний финансовый план на 2028−2034 годы. По словам Качки, Киев может присоединиться к программе в следующем цикле.
Агентство отмечает, что приоритетом Киева является скорейшее полноправное членство в ЕС, даже если это означает задержку доступа к определенным преимуществам. Качка заявил, что Украина готова быстро выполнить европейские требования и подписать договор в следующем году. Он также уточнил, что государствам — членам Евросоюза потребуется еще несколько лет для ратификации членства Украины.
Качка напомнил, что сейчас Украина настаивает на срочной выплате первого транша кредита Евросоюза в размере €90 млрд. Венгрия блокировала эти выплаты в связи с прекращением поставок российской нефти по нефтепроводу «Дружба». Будапешт считает, что Украина должна возобновить поставки нефти, прежде чем получить средства. Качка пообещал, что республика скоро объявит о возобновлении прокачки. «Это буквально вопрос жизни и смерти, поэтому нам нужны эти деньги как можно скорее», — отметил Качка.
20 апреля Германия и Франция предложили предоставить Украине «символические льготы» на этапе подготовки к вступлению в ЕС.
Согласно немецкой инициативе, Украине может быть предоставлен статус ассоциированного члена, при котором представители страны смогут участвовать во встречах министров и лидеров ЕС, но без права голоса. Также Киев «не будет иметь автоматического права на получение» средств из бюджета Евросоюза.
Согласно плану Франции, доступ Украины к европейскому финансированию и ОСП должен быть отложен до этапа после вступления. В феврале глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз пока не может назвать сроки возможного вступления республики.
