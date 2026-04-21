В Иране заявили, что не будут проводить переговоры с США до снятия блокады

«Пока не снимут морскую блокаду, мы не намерены проводить второй раунд переговоров», — сказал депутат, чьи слова были опубликованы иранским телеканалом SNN.
Он также подтвердил, что Иран не направлял группы переговорщиков в Пакистан для участия в диалоге с США о мире.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Восьмого апреля Вашингтон и Тегеран объявили о прекращении огня на две недели. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры кончились безрезультатно. При этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов. Посредники пытаются организовать новый раунд переговоров.