В Иране заявили, что не будут проводить переговоры с США до снятия блокады

ТЕГЕРАН, 21 апр — РИА Новости. Тегеран не будет проводить второй раунд переговоров с Вашингтоном о мире, пока США не снимут морскую блокаду, считает депутат парламента Ирана Ахмад Надери.

Источник: РИА "Новости"

Ранее во вторник телеканал CNN сообщил, что второй раунд переговоров США и Ирана об урегулировании конфликта запланирован на 22 апреля в Исламабаде.

«Пока не снимут морскую блокаду, мы не намерены проводить второй раунд переговоров», — сказал депутат, чьи слова были опубликованы иранским телеканалом SNN.

Он также подтвердил, что Иран не направлял группы переговорщиков в Пакистан для участия в диалоге с США о мире.

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Восьмого апреля Вашингтон и Тегеран объявили о прекращении огня на две недели. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры кончились безрезультатно. При этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов. Посредники пытаются организовать новый раунд переговоров.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше