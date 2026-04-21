В Подмосковье сел борт с освобожденными на Мали россиянином и украинцем

На видео один из заложников представился Юритом и рассказал, что родился в России, но проживает на Украине, и работал геологом в Мбанге на российскую компанию. Второй называл себя Грегом и заявил, что приехал из России по заданию российской компании. Оба говорили по-английски, информации о дате похищения предоставлено не было.