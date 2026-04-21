В Подмосковье сел борт с освобожденными на Мали россиянином и украинцем

Самолет с возвращенными из плена радикальной группировки в Мали гражданами России и Украины приземлился в Московской области, передает ТАСС.
Двух геологов, захваченных террористами в 2024 году, освободил российский «Африканский корпус». Речь идет о россиянине Олеге Грете 1962 года рождения и гражданине Украины Юрие Юрове 1970 года рождения.
По данным Минобороны, при первичном осмотре у мужчин были выявлены многочисленные заболевания и сильное истощение. В Москве освобожденные пройдут лечение и реабилитацию.
В августе 2024-го группа поддержки ислама и мусульман (GSIM — называет себя официальным отделением «Аль-Каиды», признанной террористической и запрещенной в России) опубликовала видео, в котором заявила, что захватила двух российских заложников в Нигере на границе с Мали и Буркина-Фасо.
На видео один из заложников представился Юритом и рассказал, что родился в России, но проживает на Украине, и работал геологом в Мбанге на российскую компанию. Второй называл себя Грегом и заявил, что приехал из России по заданию российской компании. Оба говорили по-английски, информации о дате похищения предоставлено не было.
