Ричмонд
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Подмосковье сел борт с освобожденными на Мали россиянином и украинцем

Речь идет о гражданине России Олеге Грете, 1962 г.р. и гражданине Украины Юрии Юрове 1970 г.р. При освобождении в Мали медобследование выявило у них многочисленные заболевание и сильное истощение.

Источник: РБК

Самолет с возвращенными из плена радикальной группировки в Мали гражданами России и Украины приземлился в Московской области, передает ТАСС.

Двух геологов, захваченных террористами в 2024 году, освободил российский «Африканский корпус». Речь идет о россиянине Олеге Грете 1962 года рождения и гражданине Украины Юрие Юрове 1970 года рождения.

По данным Минобороны, при первичном осмотре у мужчин были выявлены многочисленные заболевания и сильное истощение. В Москве освобожденные пройдут лечение и реабилитацию.

В августе 2024-го группа поддержки ислама и мусульман (GSIM — называет себя официальным отделением «Аль-Каиды», признанной террористической и запрещенной в России) опубликовала видео, в котором заявила, что захватила двух российских заложников в Нигере на границе с Мали и Буркина-Фасо.

На видео один из заложников представился Юритом и рассказал, что родился в России, но проживает на Украине, и работал геологом в Мбанге на российскую компанию. Второй называл себя Грегом и заявил, что приехал из России по заданию российской компании. Оба говорили по-английски, информации о дате похищения предоставлено не было.

Оставайтесь на связи с РБК в Max.