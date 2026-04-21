NYT узнала об идее Киева назвать часть Донбасса «Доннилендом»

Украинские официальные лица на переговорах по урегулированию конфликта предлагали неофициально назвать подконтрольную Киеву часть Донбасса «Доннилендом» (англ. — Donnyland), сообщает The New York Times со ссылкой на четыре источника, знакомых с ходом обсуждений.
Как отмечает издание, название «Донниленд» («Донни» — производное от «Донбасс» и имени президента США «Дональд»; англ. land — земля, территория) использовалось украинской стороной в неформальных обсуждениях, в том числе как попытка повлиять на позицию США и добиться более жесткого давления на Москву.
Инициатива была связана с попытками повлиять на позицию администрации Трампа, которая после его встречи с президентом Владимиром Путиным на Аляске сигнализировала о готовности поддержать вариант урегулирования с отводом украинских сил к административной границе, пишет NYT. В Киеве такой подход рассматривали как возможную уступку Москве.
В рамках этого предложения один из украинских переговорщиков, по данным источников NYT, разработал для предполагаемого «Донниленда» зелено-золотой флаг и проект гимна с использованием чат-бота ChatGPT.
Среди обсуждаемых вариантов будущего «Донниленда» было создание демилитаризованной зоны или территории со специальным экономическим статусом, не находящейся под полным контролем ни одной из сторон, говорится в материале. Также упоминалась «монакская модель», предполагающая формирование полуавтономного образования по аналогии с Монако.
Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявлял, что считает невозможным обсуждение территориальных уступок. По его словам, передача Донбасса России исключена из-за стратегических рисков для Украины.
По словам Зеленского, для того, чтобы США предоставили Украине гарантии безопасности, Трамп требует отхода ВСУ из подконтрольных Киеву частей Донбасса.
Он также отмечал, что урегулирование территориальных вопросов требует прямого диалога с Путиным, отказавшись при этом от предложения провести переговоры в Москве и предложив альтернативные площадки — США или страны Ближнего Востока.
Россия неоднократно заявляла о готовности к мирному урегулированию при условии устранения первопричин конфликта. В качестве одного из условий Путин называл вывод украинских войск с территорий ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Эти регионы были включены в состав России по итогам референдумов 2022 года, Москва называет вопрос их принадлежности закрытым.
