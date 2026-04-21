Ормузский тупик: «Каспийский маршрут», Средний коридор и «Один пояс, один путь» как замены проливу

Разрешение кризиса вокруг Ормузского пролива, чем бы он не закончился, обязательно приведет к серьезным изменениям во многих сферах от международной логистики, включая освоение новых транзитных коридоров до, возможно, финансовой сферы и госполитик в области создания резервов — такие выводы можно сделать из докладов экспертов, принявших участие в дискуссии на московской площадке клуба «Валдай».
Тема дискуссии, «Блокирование судоходства в Ормузском проливе: последствия и дальнейшие сценарии», по понятным причинам рассматривалась в ходе встречи исходя лишь из тех параметров ситуации, которые являются на сегодняшний день очевидными. Понятно, что в целом решение проблемы закрытия одной из главных глобальных транспортных артерий зависит от исхода начатой США военной операции, и сохраняющаяся неопределенность в этом вопросе усложняет прогнозирование. Пока, как было отмечено в ходе дискуссии, ясно, что США вступили в конфликт без необходимого глубокого планирования и даже сосредоточения в регионе необходимых сил, не предвидев серьезного развития Ираном военных технологий, позволяющих дать эффективный ассиметричный ответ. И если с этим все эксперты «Валдая» оказались согласны, то относительно сроков удержания блокады пролива как силами США, так и силами Ирана мнения разделились.
Способность США долго, а главное эффективно удерживать блокаду вызвала сомнения из-за удаленности района конфликта от их основной территории, и, следовательно, очень высокой стоимости ведения продолжительных операций. К тому же было указано на другие усложняющие факторы: отсутствия заблаговременного внимания стратегов именно к этому региону, успешность применения Ираном новых БПЛА и баллистических ракет. Другая точка зрения основывалась на необходимости не переоценивать возможности Ирана как с точки зрения эффективности его вооружений, так и способности противостоять во всех отношениях несравнимо более мощной державы.
Решение собственно проблемы Ормузского пролива экспертам также не представляется простым. Поскольку ситуация там превратилась в структурную проблему, восстановление статус-кво становится проблематичным. То есть никакое прекращение огня уже не гарантирует, что ситуация вернётся к норме. И хотя понятно, что в ближайшее время нужно заключить мирное соглашение, никакое соглашение не даст долгосрочных гарантий безопасности, учитывая неразрешенность противоречий между главными действующими сторонами. В ходе дискуссии так же было указано, что пока не ясно, каким образом и когда могут вступить в дело, например, Индия или Китай, стремясь защитить свои суда.
Учитывая, что экономические последствия блокады Ормузского пролива обусловлены его значением как транспортной артерии, участники дискуссии уделили много внимания именно вопросам логистики и безопасных транспортных коридоров. Как отметил один из экспертов, Иран превратил географию в оружие. По его оценке, республика использует блокаду пролива как политический рычаг не просто против непосредственных противников, но против всей глобальной экономики. А это ставит задачу диверсификации экспортных маршрутов в регионе. В частности, были названы маршруты, которые предлагает Турция для экспорта углеводородов в ЕС, «Каспийский маршрут», обсуждаемый так называемый Средний коридор, китайский мега-проект «Один пояс, один путь». При этом, впрочем, было отмечено, что несмотря на то, то развитие сухопутных транспортных коридоров явно получит серьезный толчок, заменить полностью морские они не смогут, и потому особо актуальным может стать вопрос обеспечения безопасности морских перевозок.
Среди других последствий кризиса был назван также очередной удар по системе «нефтедолларов», то есть возникновение дополнительного стимула для поиска и задействования платежных альтернатив.