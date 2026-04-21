Ормузский тупик: «Каспийский маршрут», Средний коридор и «Один пояс, один путь» как замены проливу

Учитывая, что экономические последствия блокады Ормузского пролива обусловлены его значением как транспортной артерии, участники дискуссии уделили много внимания именно вопросам логистики и безопасных транспортных коридоров. Как отметил один из экспертов, Иран превратил географию в оружие. По его оценке, республика использует блокаду пролива как политический рычаг не просто против непосредственных противников, но против всей глобальной экономики. А это ставит задачу диверсификации экспортных маршрутов в регионе. В частности, были названы маршруты, которые предлагает Турция для экспорта углеводородов в ЕС, «Каспийский маршрут», обсуждаемый так называемый Средний коридор, китайский мега-проект «Один пояс, один путь». При этом, впрочем, было отмечено, что несмотря на то, то развитие сухопутных транспортных коридоров явно получит серьезный толчок, заменить полностью морские они не смогут, и потому особо актуальным может стать вопрос обеспечения безопасности морских перевозок.