ЕС к июню подготовит запрет на въезд участникам военной операции на Украине

Главы МИД стран Евросоюза решили к брюссельскому заседанию Евросовета в июне подготовить запрет на въезд в страны объединения для россиян, участвовавших в боевых действиях на Украине. Об этом заявила глава евродипломатии Кая Каллас на пресс-конференции по итогам встречи министров в Люксембурге.