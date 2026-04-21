Иран отказался проводить переговоры с США до снятия американской блокады

Перемирие между Ираном и США истекает 22 апреля. Предыдущие переговоры состоялись в Исламабаде 11 апреля. Стороны не пришли к соглашению по вопросам иранской ядерной программы и судоходства в Ормузском проливе. После США начали морскую блокаду Ирана. 17 апреля Тегеран заявил об открытии Ормузского пролива, но на следующий день восстановил над ним военный контроль.