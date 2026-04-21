Бастрыкин поручил провести проверку книг писателя Григория Остера

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил проверить книги детского писателя Григория Остера на наличие сомнительных педагогических установок. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил проверить книги детского писателя Григория Остера на наличие сомнительных педагогических установок. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Григорию Остеру 78 лет, он автор в том числе таких известных детских произведений, как «Вредные советы», «Сказка с подробностями», «Котёнок по имени Гав» и многих других. Сейчас писатель живет в Латвии, родился он в Одессе.

О проверке заговорили на заседании совета СК по вопросам помощи детям, пострадавшим в гуманитарных катастрофах, терактах и вооружённых конфликтах. Участники встречи указали на произведения Остера как на «негативный пример детской литературы», содержащей, по их мнению, «сомнительные воспитательные установки».

«В связи с этим председатель СК России поручил провести проверку книг указанного автора», — заявили в СК.

Кроме того, на заседании прозвучало предложение привлекать участников СВО к обучению и воспитанию детей, предусмотрев для них квоты на педагогическую переподготовку.

