Мизулина пожаловалась, что почти четыре года живет взаперти из-за угроз

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина заявила, что уже почти четыре года живет в условиях постоянных ограничений из-за угроз. Об этом она написала в своем Telegram-канале.
По ее словам, ей регулярно поступают угрозы убийством, в том числе с Украины. В связи с этим она вынуждена пользоваться охраной и соблюдать повышенные меры безопасности. Поскольку что неизвестные могут поджидать ее рядом с местом работы с подозрительными предметами или отправлять посылки с потенциально опасным содержимым.
«Из-за угроз с Украины я фактически четыре года живу взаперти. Любой мой выход даже на улицу, не то, что на мероприятие, требует определенных мер и согласований. Я сама себе не принадлежу», — сказала Мизулина.
