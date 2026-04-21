Мизулина пожаловалась, что почти четыре года живет взаперти из-за угроз

Мизулина опасается, что недоброжелатели будут поджидать ее возле дома или работы.

Источник: Комсомольская правда

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина заявила, что уже почти четыре года живет в условиях постоянных ограничений из-за угроз. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

По ее словам, ей регулярно поступают угрозы убийством, в том числе с Украины. В связи с этим она вынуждена пользоваться охраной и соблюдать повышенные меры безопасности. Поскольку что неизвестные могут поджидать ее рядом с местом работы с подозрительными предметами или отправлять посылки с потенциально опасным содержимым.

«Из-за угроз с Украины я фактически четыре года живу взаперти. Любой мой выход даже на улицу, не то, что на мероприятие, требует определенных мер и согласований. Я сама себе не принадлежу», — сказала Мизулина.

Напомним, еще недавно в жизни Екатерины Мизулиной произошло важное событие. Она официально вышла замуж за певца Ярослава SHAMAN Дронова. Артист уже успел рассказать, как делал предложение возлюбленной, и признаться, что все случилось в обычный вечер.

Узнать больше по теме
Екатерина Мизулина: биография общественницы и борца за безопасный интернет
Раньше Екатерину Мизулину упоминали как дочь бывшего депутата Госдумы Елены Мизулиной. Все изменилось, когда активистка завела блог и сама набрала популярность. Подробнее о ней читайте в нашем материале.
Читать дальше