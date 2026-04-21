Партнеры ЕС отказываются помогать по вопросу Украины, заявила Каллас

«У нас есть и собственные проблемы — например, Украина, где мы просим наших партнеров о поддержке. Мы крупнейшие доноры в Судане, в Сомали — можно перечислять по всему миру. Но там, где у нас есть проблема, — это Украина: мы там практически одни и являемся крупнейшими сторонниками. Не совсем одни, но это вызывает у нас беспокойство», — рассказала она на пресс-конференции.
Каллас ранее пожаловалась, что страны Персидского залива не помогают Европе в контексте ситуации на Украине, поэтому им не стоит ждать более значительной поддержки со стороны ЕС в конфликте на Ближнем Востоке.
В начале марта еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос заявила, что Киев не присоединится к блоку к 2027 году. На прошлой неделе журнал Politico сообщил, что многие ключевые члены ЕС, включая ФРГ, Нидерланды и Италию, не хотят в ближайшее время обсуждать эту тему.
В понедельник газета Financial Times написала, что Германия и Франция планируют предложить Киеву льготы вместо ускоренного вступления в Евросоюз. Они не подразумевают финансовую помощь стране.
При этом Венгрия и Словакия продолжают блокировать кредит от ЕС в размере 90 миллиардов евро из-за ситуации с нефтепроводом «Дружба», что усугубляет положение Украины.