Партнеры ЕС отказываются помогать по вопросу Украины, заявила Каллас

«У нас есть и собственные проблемы — например, Украина, где мы просим наших партнеров о поддержке. Мы крупнейшие доноры в Судане, в Сомали — можно перечислять по всему миру. Но там, где у нас есть проблема, — это Украина: мы там практически одни и являемся крупнейшими сторонниками. Не совсем одни, но это вызывает у нас беспокойство», — рассказала она на пресс-конференции.