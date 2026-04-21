Президент Бразилии в шутку предложил дать Трампу Нобелевскую премию мира

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва в шутку призвал вручить главе Белого дома Дональду Трампу Нобелевскую премию мира. По мнению бразильского лидера, сделать это нужно как можно быстрее, чтобы на планете больше не было войн. Соответствующее заявление Лула сделал перед журналистами во время визита в Лиссабон, сообщает издание Correio Braziliense.
«Каждый день мы видим заявления президента Трампа. Я не знаю, шутка это или нет, о том, что он уже закончил восемь войн и до сих пор не получил Нобелевскую премию мира. Важно как можно скорее присудить Нобелевскую премию мира президенту Трампу, чтобы не было больше войн», — приводит слова Лулы бразильское издание.
В январе президент США Дональд Трамп заявил, что заслуживает сразу восемь Нобелевских премий мира. На встрече с представителями нефтяных компаний американский лидер подчеркнул, что никто в истории не достоин этой премии больше него. Между тем больше половины американцев считают, что у их лидера за последний год ухудшились умственные способности. Это следует из опроса, который провели Reuters и Ipsos. Лишь 26% граждан назвали главу Белого дома уравновешенным, а деятельностью Трампа на посту довольны всего 36% опрошенных — это самый низкий показатель за весь его срок.