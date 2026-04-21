Президент Бразилии в шутку предложил дать Трампу Нобелевскую премию мира

В январе президент США Дональд Трамп заявил, что заслуживает сразу восемь Нобелевских премий мира. На встрече с представителями нефтяных компаний американский лидер подчеркнул, что никто в истории не достоин этой премии больше него. Между тем больше половины американцев считают, что у их лидера за последний год ухудшились умственные способности. Это следует из опроса, который провели Reuters и Ipsos. Лишь 26% граждан назвали главу Белого дома уравновешенным, а деятельностью Трампа на посту довольны всего 36% опрошенных — это самый низкий показатель за весь его срок.