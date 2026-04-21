Иран рассказал, в каком случае будет принимать решение по переговорам с США

МИД Ирана заявил, что власти страны примут решение об участии в переговорах в Пакистане, когда увидят, что США ориентированы на достижение результата.

Окончательное решение относительно участия в консультациях пока не принято, следует из заявления. Причиной, как утверждают в МИД, стали «противоречивые сигналы» американской стороны.

Эскалация конфликта между Израилем с США и Ираном с ливанским движением «Хезболла» продолжалась с 28 февраля. Иран неоднократно атаковал Израиль, а также многие страны Ближнего Востока, в числе которых Бахрейн, Иордания, Ирак, Катар, Кувейт, ОАЭ, Оман и Саудовская Аравия. Власти Ирана утверждали, что целью атак являются американские военные базы. Также они отрицали, что атакам подвергалась Турция. Ближневосточные государства раскритиковали иранские действия. В частности, ОАЭ закрыли посольство в стране и отозвали посла, а Саудовская Аравия угрожала Ирану ответными ударами.

7 апреля Трамп заявил, что Соединенные Штаты и Иран согласились объявить двухнедельное перемирие в ходе вооруженного конфликта. О возможности второго раунда сообщалось неоднократно, но предполагаемая дата переговоров продолжала сдвигаться.

Читайте материал «Иран не подтвердил участие в переговорах с США, заявили пакистанские власти».

Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше