Шойгу: Попытка захвата складов в Колбасне грозит катастрофой

Ранее Шойгу заявил, что ситуация в Приднестровье остается напряжённой и затрагивает сотни тысяч граждан России, проживающих в регионе. По его словам, в республике находятся более 220 тысяч россиян, чья безопасность сейчас вызывает тревогу из-за безответственных действий Киева и Кишинёва. Он также напомнил, что в регионе сохраняются проблемы с энергоснабжением: поставки газа из РФ ограничены, крупные предприятия работают с перебоями.