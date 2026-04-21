Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Фицо прокомментировал свой визит в Москву

ПРАГА, 21 апреля. /ТАСС/. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо направляется на День Победы в Москву, чтобы выразить уважение павшим при освобождении республики красноармейцам, его визит не имеет ничего общего со сложившейся политической ситуацией.

Источник: AP 2024

«Мой визит в Москву не имеет ничего общего с нынешней политической ситуацией. Не знаю, чему вас учат в школе, но вы должны были бы знать, что 60 тысяч воинов Красной армии погибли здесь, в Словакии, когда они проходили через Словакию и Словакию освобождали. Это была Красная армия, а не российская армия. Красная армия состояла из солдат всех союзных республик, которые тогда составляли Советский Союз, — отметил премьер на встрече с учащимися братиславского торгового техникума, запись встречи опубликована в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской). — Если [вы знаете, что] несколько десятков тысяч человек погибли при освобождении [нашей] страны, то для вас [разве] возникает принципиальная проблема, что я поеду положить гвоздики к Могиле Неизвестного солдата Красной армии? Для нас это проблема? Я не пойду на военный парад, да я бы и не пошел. И в прошлом году я не был на военном параде, но проявить уважение [к воинам-освободителям] очень важно».

Фицо также отметил, что после посещения Москвы намерен в Нормандии принять участие в мероприятиях по случаю 82-й годовщины открытия Второго фронта. «И там погибло очень много людей», — сказал он.

«Мы не можем эту [нашу историю] вымазать [из памяти]. Только из-за того, что сегодня у Евросоюза иной взгляд на Россию и то, что здесь [происходит] какой-то конфликт между Россией и Украиной, мы должны делать вид, что Россия не существует? Мы действительно хотим [делать вид], что ничего [как Вторая мировая война] не было и это нас совершенно не интересует?» — сказал Фицо.

Премьер напомнил, что наибольшие потери во Второй мировой войне понесли «страны, составлявшие СССР».

Узнать больше по теме
Словакия: европейское государство с самостоятельной политикой и стратегическим положением
Словакия — государство в Центральной Европе, которое в своей политике сочетает участие в западных союзах с попытками проводить самостоятельный курс. Страна входит в ЕС и НАТО, но в последние годы всё чаще демонстрирует собственный подход к международной повестке.
Читать дальше