Фицо прокомментировал свой визит в Москву

«Мой визит в Москву не имеет ничего общего с нынешней политической ситуацией. Не знаю, чему вас учат в школе, но вы должны были бы знать, что 60 тысяч воинов Красной армии погибли здесь, в Словакии, когда они проходили через Словакию и Словакию освобождали. Это была Красная армия, а не российская армия. Красная армия состояла из солдат всех союзных республик, которые тогда составляли Советский Союз, — отметил премьер на встрече с учащимися братиславского торгового техникума, запись встречи опубликована в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской). — Если [вы знаете, что] несколько десятков тысяч человек погибли при освобождении [нашей] страны, то для вас [разве] возникает принципиальная проблема, что я поеду положить гвоздики к Могиле Неизвестного солдата Красной армии? Для нас это проблема? Я не пойду на военный парад, да я бы и не пошел. И в прошлом году я не был на военном параде, но проявить уважение [к воинам-освободителям] очень важно».
Фицо также отметил, что после посещения Москвы намерен в Нормандии принять участие в мероприятиях по случаю 82-й годовщины открытия Второго фронта. «И там погибло очень много людей», — сказал он.
«Мы не можем эту [нашу историю] вымазать [из памяти]. Только из-за того, что сегодня у Евросоюза иной взгляд на Россию и то, что здесь [происходит] какой-то конфликт между Россией и Украиной, мы должны делать вид, что Россия не существует? Мы действительно хотим [делать вид], что ничего [как Вторая мировая война] не было и это нас совершенно не интересует?» — сказал Фицо.
Премьер напомнил, что наибольшие потери во Второй мировой войне понесли «страны, составлявшие СССР».