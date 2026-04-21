«Мой визит в Москву не имеет ничего общего с нынешней политической ситуацией. Не знаю, чему вас учат в школе, но вы должны были бы знать, что 60 тысяч воинов Красной армии погибли здесь, в Словакии, когда они проходили через Словакию и Словакию освобождали. Это была Красная армия, а не российская армия. Красная армия состояла из солдат всех союзных республик, которые тогда составляли Советский Союз, — отметил премьер на встрече с учащимися братиславского торгового техникума, запись встречи опубликована в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской). — Если [вы знаете, что] несколько десятков тысяч человек погибли при освобождении [нашей] страны, то для вас [разве] возникает принципиальная проблема, что я поеду положить гвоздики к Могиле Неизвестного солдата Красной армии? Для нас это проблема? Я не пойду на военный парад, да я бы и не пошел. И в прошлом году я не был на военном параде, но проявить уважение [к воинам-освободителям] очень важно».