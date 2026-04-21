В «Эксмо» объяснили причину допроса гендиректора издательства

Уголовное дело об экстремизме, возбужденное в мае 2025 года, касалось нескольких наименований книг с признаками ЛГБТ-пропаганды («международное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено в России), выпущенных издательством Popcorn Books до присоединения к «Эксмо», сообщили РБК в пресс-службе издательства.
В «Эксмо» сообщили, что несколько десятков таких книг не были отражены в складских остатках и какое-то время продавались в процессе закрытия этого издательства, в чем, по их словам, и заключались обвинения правоохранительных органов в адрес бывших сотрудников Popcorn Books. Генеральный директор «Эксмо» Евгений Капьев и еще три сотрудника опрашиваются в рамках следственных действий по этому делу, пояснили в издательстве.
«Мы предполагаем, что текущие допросы связаны с показаниями, которые дали обвиняемые по этому делу сотрудники Popcorn Books», — заявили представители «Эксмо».
В пресс-службе отметили, что в издательстве ежегодно выходит более 11 тыс. наименований, а после вступления в силу закона о запрете пропаганды нетрадиционных отношений Капьев выпустил соответствующие приказы и регламенты, регулирующие издательскую политику начиная с 2022 года.
Утверждения об иностранном финансировании издательства в «Эксмо» назвали ложными, отметив, что на момент приобретения Popcorn Books и до его закрытия оба издательства не получали никакого иностранного финансирования, а бенефициарами «Эксмо» являются российские физические лица, в том числе президент и контролирующий акционер издательской группы «Эксмо-АСТ» Олег Новиков, о чем свидетельствуют данные, имеющиеся у налоговых органов.
Представители «Эксмо» подчеркнули, что во вторник, 21 апреля, никаких следственных действий, в том числе изъятий книг в офисе издательства по адресу: г. Москва, ул. Зорге, д. 1, стр. 1, или на его складах не проводилось.
