Шойгу предостерег Киев от захвата складов боеприпасов в Приднестровье

Если Украина попытается захватить склад боеприпасов в Колбасне (Приднестровье), это приведет к серьезным человеческим жертвам и экологической катастрофе регионального масштаба, заявил секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу в интервью «Комсомольской правде».

Источник: РБК

Он напомнил, что склады были укомплектованы еще в советское время — у большей части боеприпасов вышел срок годности. «Это означает, что не только использовать их по назначению, но и перемещать их и даже просто трогать смертельно опасно. И эта опасность возрастает с каждым годом», — сказал секретарь Совбеза.

Шойгу отметил, что из-за ухудшения состояния вооружений сейчас невозможно просто вывезти боеприпасы со склада — их нужно утилизировать на месте, причем это возможно только при участии российских специалистов и с применением российского оборудования.

Снаряды находятся в хранилище боеприпасов рядом с селом Колбасна, которое расположено в районе молдавско-украинской границы. Склады были созданы в 1940-х годах. Сейчас в регионе находится опергруппа российских войск, которая после распада Советского Союза сменила 14-ю общевойсковую армию.

Оперативная группа российских войск в ПМР существует с 1995 года. Ликвидацию боеприпасов начинали еще в 2002 году, но работы приостановили после неподписания меморандума по приднестровскому конфликту. В 2018 году Шойгу — тогда он возглавлял Министерство обороны — уже предлагал начать утилизацию этих боеприпасов.

Приднестровье — территория с особым статусом, который не признает ни одно государство мира. Здесь есть свое правительство, свои деньги и свои законы, но на международной карте такая страна отсутствует. Формально эти земли относятся к Молдове, но уже более 30 лет здесь живут по собственным правилам. Рассказываем, где находится этот уникальный анклав, почему его существование вызывает споры и как устроена жизнь в месте, которого официально не существует.
Читать дальше