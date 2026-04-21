Шойгу предостерег Киев от захвата складов боеприпасов в Приднестровье

Если Украина попытается захватить склад боеприпасов в Колбасне (Приднестровье), это приведет к серьезным человеческим жертвам и экологической катастрофе регионального масштаба, заявил секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу в интервью «Комсомольской правде».
Он напомнил, что склады были укомплектованы еще в советское время — у большей части боеприпасов вышел срок годности. «Это означает, что не только использовать их по назначению, но и перемещать их и даже просто трогать смертельно опасно. И эта опасность возрастает с каждым годом», — сказал секретарь Совбеза.
Шойгу отметил, что из-за ухудшения состояния вооружений сейчас невозможно просто вывезти боеприпасы со склада — их нужно утилизировать на месте, причем это возможно только при участии российских специалистов и с применением российского оборудования.
Снаряды находятся в хранилище боеприпасов рядом с селом Колбасна, которое расположено в районе молдавско-украинской границы. Склады были созданы в 1940-х годах. Сейчас в регионе находится опергруппа российских войск, которая после распада Советского Союза сменила 14-ю общевойсковую армию.
Оперативная группа российских войск в ПМР существует с 1995 года. Ликвидацию боеприпасов начинали еще в 2002 году, но работы приостановили после неподписания меморандума по приднестровскому конфликту. В 2018 году Шойгу — тогда он возглавлял Министерство обороны — уже предлагал начать утилизацию этих боеприпасов.
