МИД Словакии сказал, когда власти страны поддержат санкции против России

Власти Словакии «готовы поддержать» пакет санкций против России, но сделают это только после того как заработает нефтепровод «Дружба», а поставки российской нефти в страну возобновятся.
Киев остановил поставки нефти из России по «Дружбе» транзитом в Словакию и Венгрию 27 января. Данный шаг послужил одной из основных причин, по которым Венгрия заблокировала принятие поправок в бюджетные правила Европейского союза, позволивших бы передать Украине невозвратный кредит в размере 90 миллиардов долларов.
По итогам выборов, состоявшихся в Венгрии в апреле, партия «Тиса» Петера Мадьяра получила 141 место, а альянс «Фидес-Христианско-демократическая народная партия» Виктора Орбана — 52 места.
20 апреля Мадьяр сказал, что Венгрия «не допустит шантажа» со стороны Украины, и потребовал возобновить транзит нефти из России по трубопроводу «Дружба».
21 апреля Владимир Зеленский заявил, что участок нефтепровода «Дружба» был отремонтирован.
Достоверные новости всегда под рукой — в канале «МК» в MAX.