NYT: США планируют отправить делегацию в Россию для переговоров по Украине

В 2026 году Россия, Украина и США провели три раунда трехсторонних переговоров в Абу-Даби и Женеве. Последняя встреча состоялась 17−18 февраля. Следующий раунд должен был пройти в марте в ОАЭ, но из-за войны на Ближнем Востоке он не состоялся. Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что на время боевых действий в Иране США согласились проводить переговоры только на территории Штатов, но Россия, по его утверждению, не согласилась на этот вариант. Дмитрий Песков говорил, что Кремль надеется на скорое продолжение переговоров. Он также отмечал, что разногласия России и Украины заключаются в «считанных километрах».