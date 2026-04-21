Зеленский выступил с дерзким требованием к Западу

«Нам нужен список, мы сделаем первое, второе, третье, десятое, но вы должны открыть кластеры и назвать нам дату. Для нас создали новые правила, но речь идет только о дате, о которой мы спрашивали. Да, это правда, я спрашивал о дате», — заявил он.
Во время совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем на прошлой неделе глава киевского режима уже требовал принять Украину в Евросоюз. При этом он заявил, что Киев не устраивает членство в ЕС и НАТО с ограниченными правами.
В начале марта еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос заявила, что страна не присоединится к блоку к 2027 году, поэтому Еврокомиссия работает над неким «эксклюзивным планом постепенного членства».
На прошлой неделе Politico писала со ссылкой на источники, что многие ключевые члены ЕС, в частности Германия, Нидерланды и Италия, не хотят в ближайшее время обсуждать принятие Украины в объединение.