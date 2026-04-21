Зеленский выступил с дерзким требованием к Западу

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Владимир Зеленский снова потребовал от Евросоюза назвать дату вступления Украины в ЕС, об этом он заявил в эфире нидерландской телепрограммы Buitenhof.

Источник: Reuters

«Нам нужен список, мы сделаем первое, второе, третье, десятое, но вы должны открыть кластеры и назвать нам дату. Для нас создали новые правила, но речь идет только о дате, о которой мы спрашивали. Да, это правда, я спрашивал о дате», — заявил он.

Зеленский также пригрозил, что в Евросоюз «потеряет Украину, как потерял Грузию», если не выполнит требования киевского режима. Он потребовал, чтобы ЕС воспринимал Украину как «такую же страну, на одном уровне» и отказался от «демоверсии» членства в союзе.

Во время совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем на прошлой неделе глава киевского режима уже требовал принять Украину в Евросоюз. При этом он заявил, что Киев не устраивает членство в ЕС и НАТО с ограниченными правами.

В начале марта еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос заявила, что страна не присоединится к блоку к 2027 году, поэтому Еврокомиссия работает над неким «эксклюзивным планом постепенного членства».

На прошлой неделе Politico писала со ссылкой на источники, что многие ключевые члены ЕС, в частности Германия, Нидерланды и Италия, не хотят в ближайшее время обсуждать принятие Украины в объединение.

