Каллас: ЕС готов ввести санкции против Грузии, их блокирует одна страна

БРЮССЕЛЬ, 21 апр — РИА Новости. Глава евродипломатии Кая Каллас заявила на пресс-конференции, что у 26 стран ЕС существует «общее настроение» принять меры против Грузии, но одна страна союза их блокирует.

Источник: Reuters

«Если вы спрашиваете о общем настроении, то я могу ответить — да, общее настроение есть. Когда мы продвигали санкции, например, против тех, кто совершает действия против оппозиции или свободных СМИ, у нас было 26 стран “за” и одна “против”. Теперь вопрос последних событий — принесут ли они новый импульс — я не могу забегать вперёд. Но посмотрим», — ответила она на вопрос, есть ли настроение в ЕС для принятия санкций против Грузии.

Отношения между Грузией и Евросоюзом ухудшились после того, как в мае 2024 года грузинский парламент принял закон об иноагентах. Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе 28 ноября 2024 года заявил о решении приостановить рассмотрение вопроса о начале переговоров по членству страны в Евросоюзе до 2028 года. Страны ЕС, в свою очередь, критикуют политику грузинских властей, заявляя, что Тбилиси откатывается от демократии и использует антизападную риторику.

Кая Каллас: биография, карьера и личная жизнь главы дипломатии Евросоюза
В декабре 2024 года главой дипломатии ЕС стала эстонская политическая деятельница Кая Каллас. Собрали информацию о руководителе ЕС по международным делам и политике безопасности, а также узнали, с чего началась ее карьера.
Читать дальше