В Милане освободили основателя «Право.ru», обвиненного в побеге Усса

Трибунал Милана освободил основателя и разработчика информационных систем автоматизации правосудия «Право.ru» Дмитрия Чиракадзе, находившегося с июня 2024 года в итальянской тюрьме по делу о предполагаемой организации побега сына экс-губернатора Красноярского края Артема Усса, сообщили РБК в «Право.ru».
Чиракадзе освободили после отмены апелляционной инстанцией действовавшей в его отношении меры пресечения.
Суд по вопросам свободы (Tribunale della Libertà), рассматривающий вопросы связанные с ограничением личной свободы обвиняемых, отменил меру пресечения, 14 апреля, на следующий день предприниматель вышел на свободу. В данный момент Чиракадзе не находится под ограничительными мерами, сообщила его адвокат Татьяна Делла Марра.
В феврале 2026 года Апелляционный суд Италии после 20 месяцев заключения смягчил Чиракадзе приговор первой инстанции, сократив срок до 2 лет и 2 месяцев и заменив тюрьму на домашний арест с электронным браслетом. Защита обжаловала это решение, указывая на отсутствие актуальных оснований для меры пресечения.
Адвокаты намерены добиваться оправдания Чиракадзе и готовят обращение в ЕСПЧ, заявляя о нарушениях Европейской конвенции по правам человека, включая запрет бесчеловечного обращения, право на свободу и справедливый суд. Также отмечается, что после освобождения основатель «Право.ru» займется лечением — у него диагностирована агрессивная форма рака.
