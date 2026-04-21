Визит Вэнса в Пакистан отложен из-за отсутствия ответа Ирана, сообщает NYT

«Дипломатическая поездка вице-президента Джей Ди Вэнса в Исламабад, где он, как ожидалось, должен был обсудить ядерную сделку с иранскими переговорщиками, была отложена после того, как Тегеран не отреагировал на американские переговорные позиции», — говорится в сообщении.
При этом, по информации издания, несмотря на то, что без ответа Тегерана дипломатический процесс фактически находится на паузе, сама поездка Вэнса пока не была отменена.
«Поездка может быть возобновлена в любой момент, если иранские переговорщики отреагируют таким образом, который президент (США Дональд — ред.) Трамп сочтет приемлемым. Чиновники США также ожидают четкого сигнала о том, что иранские переговорщики обладают всеми полномочиями для заключения соглашения», — отмечается в публикации.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня на две недели. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов. Посредники пытаются организовать новый раунд переговоров.