Визит Вэнса в Пакистан отложен из-за отсутствия ответа Ирана, сообщает NYT

ВАШИНГТОН, 21 апр — РИА Новости. Визит вице-президента США Джей Ди Вэнса в Исламабад для переговоров с Ираном был отложен на неопределенный срок, так как Вашингтон не получил ответа Тегерана на свои переговорные позиции, пишет New York Times со ссылкой на американских чиновников.

Источник: Reuters

Во вторник представитель иранского МИД Исмаил Багаи заявил, что Иран еще не принял окончательного решения по участию в переговорах с США в Пакистане. Отсутствие решения он объяснил противоречивыми посланиями, поведением и «неприемлемыми» действиями американской стороны.

«Дипломатическая поездка вице-президента Джей Ди Вэнса в Исламабад, где он, как ожидалось, должен был обсудить ядерную сделку с иранскими переговорщиками, была отложена после того, как Тегеран не отреагировал на американские переговорные позиции», — говорится в сообщении.

При этом, по информации издания, несмотря на то, что без ответа Тегерана дипломатический процесс фактически находится на паузе, сама поездка Вэнса пока не была отменена.

«Поездка может быть возобновлена в любой момент, если иранские переговорщики отреагируют таким образом, который президент (США Дональд — ред.) Трамп сочтет приемлемым. Чиновники США также ожидают четкого сигнала о том, что иранские переговорщики обладают всеми полномочиями для заключения соглашения», — отмечается в публикации.

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня на две недели. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов. Посредники пытаются организовать новый раунд переговоров.

Пакистан: ядерная держава на стыке Азии и Ближнего Востока
Пакистан — одна из крупнейших стран Южной Азии, обладающая выгодным стратегическим положением, собственным ядерным оружием, но сложной внутренней и внешнеполитической повесткой. Государство играет важную роль в региональной безопасности и соперничает с ближайшим соседом — Индией.
Читать дальше