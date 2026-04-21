Собянин встретился с москвичами — чемпионами и призерами Паралимпиады 2026 года

Мэр Москвы Сергей Собянин встретился с московскими спортсменами, ставшими чемпионами и призерами в ходе Паралимпийских зимних игр в итальянских Милане и Кортина-д’Ампеццо, а также их тренерами.

Собянин поздравил спортсменов с победой российской сборной, которая стала уникальной, поскольку при малом количестве спортсменов команда заняла третье место.

«За последние 12 лет — это впервые, когда наша сборная под российским флагом, с гимном выступила на этих соревнованиях», — сказа Собянин. Также мэр упомянул, что ¾ побед были одержаны представителями Москвы.

«Мы гордимся вами. Москва гордится, страна гордится», — сказал мэр. По его словам, спортсмены сделали то, что можно назвать только подвигом, потому что для достижения результатов необходимо было преодолеть себя.

XIV Паралимпийские зимние игры проходили в Милане и Кортина-д’Ампеццо в первой половине марта. Россию представляли шестеро спортсменов, которые завоевали 12 медалей, восемь из которых золотые. Впервые столь малочисленная сборная вошла в тройку лидеров. Московские спортсмены получили девять медалей.

