В Раде появился проект постановления об увольнении главы МВД

При этом текст документа пока не опубликован.
18 апреля полиция сообщила, что мужчина застрелил из карабина четырех человек в Голосеевском районе Киева, а затем взял в заложники покупателей местного супермаркета. Прибывший на место спецназ после бесплодных переговоров начал штурм помещения, в ходе которого преступник был ликвидирован. Позднее было установлено, что нападавший застрелил одного из заложников в супермаркете. В результате действий преступника ранения получили 14 человек, 2 из них позднее умерли в больнице. Таким образом, число жертв достигло семи. Генпрокуратура Украины квалифицировала расстрел людей как теракт.
Владимир Зеленский 19 апреля заявил, что после ситуации со стрельбой в Киеве будут приняты кадровые решения «по всей вертикали МВД». Ранее начальник департамента патрульной полиции Украины Евгений Жуков подал в отставку после того, как двое полицейских сбежали с места стрельбы, оставив гражданских без защиты. Генпрокурор Украины Руслан Кравченко сообщил о возбуждении против них уголовного дела по статье о служебной халатности.