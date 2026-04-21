В Раде появился проект постановления об увольнении главы МВД

18 апреля полиция сообщила, что мужчина застрелил из карабина четырех человек в Голосеевском районе Киева, а затем взял в заложники покупателей местного супермаркета. Прибывший на место спецназ после бесплодных переговоров начал штурм помещения, в ходе которого преступник был ликвидирован. Позднее было установлено, что нападавший застрелил одного из заложников в супермаркете. В результате действий преступника ранения получили 14 человек, 2 из них позднее умерли в больнице. Таким образом, число жертв достигло семи. Генпрокуратура Украины квалифицировала расстрел людей как теракт.