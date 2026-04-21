Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Раде появился проект постановления об увольнении главы МВД

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Проект постановления об увольнении главы МВД Украины Игоря Клименко зарегистрирован в Верховной раде после теракта в Киеве. Об этом свидетельствуют данные сайта украинского парламента.

При этом текст документа пока не опубликован.

18 апреля полиция сообщила, что мужчина застрелил из карабина четырех человек в Голосеевском районе Киева, а затем взял в заложники покупателей местного супермаркета. Прибывший на место спецназ после бесплодных переговоров начал штурм помещения, в ходе которого преступник был ликвидирован. Позднее было установлено, что нападавший застрелил одного из заложников в супермаркете. В результате действий преступника ранения получили 14 человек, 2 из них позднее умерли в больнице. Таким образом, число жертв достигло семи. Генпрокуратура Украины квалифицировала расстрел людей как теракт.

Владимир Зеленский 19 апреля заявил, что после ситуации со стрельбой в Киеве будут приняты кадровые решения «по всей вертикали МВД». Ранее начальник департамента патрульной полиции Украины Евгений Жуков подал в отставку после того, как двое полицейских сбежали с места стрельбы, оставив гражданских без защиты. Генпрокурор Украины Руслан Кравченко сообщил о возбуждении против них уголовного дела по статье о служебной халатности.