Мадьяра изберут на пост премьер-министра Венгрии 9 мая

«Я созвал первое заседание Государственного собрания на 10:00 9 мая 2026 года», — написал глава государства в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).
12 апреля партия «Тиса» одержала победу на парламентских выборах в Венгрии, получив в высшем законодательном органе страны 141 место из 199. Ее главный соперник — правящая коалиция в составе партии «ФИДЕС — Венгерский гражданский союз», возглавляемой уходящим премьер-министром Виктором Орбаном, и Христианско-демократической народной партии — обеспечила себе лишь на 52 депутатских мандата. Праворадикальной партии «Наша родина» досталось шесть мест.
Явка на парламентских выборах в Венгрии оказалась на этот раз рекордно высокой — 79,56%, тогда как на прошлых выборах в 2022 году она составила около 70%. В голосовании 12 апреля приняли участие более 5 млн 988 тыс. человек.
Шуйок предложил Мадьяру сформировать новое правительство Венгрии, и лидер «Тисы» уже объявил о первых кандидатах на должности в его кабинете министров. Орбан и ФИДЕС переходят в оппозицию.