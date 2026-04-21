Мадьяра изберут на пост премьер-министра Венгрии 9 мая

БУДАПЕШТ, 21 апреля. /ТАСС/. Лидер партии «Тиса» Петер Мадьяр будет избран на пост премьер-министра Венгрии на первом заседании Государственного собрания (однопалатного парламента) нового созыва 9 мая. Эту дату назначил президент страны Тамаш Шуйок.

Источник: AP 2024

«Я созвал первое заседание Государственного собрания на 10:00 9 мая 2026 года», — написал глава государства в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

12 апреля партия «Тиса» одержала победу на парламентских выборах в Венгрии, получив в высшем законодательном органе страны 141 место из 199. Ее главный соперник — правящая коалиция в составе партии «ФИДЕС — Венгерский гражданский союз», возглавляемой уходящим премьер-министром Виктором Орбаном, и Христианско-демократической народной партии — обеспечила себе лишь на 52 депутатских мандата. Праворадикальной партии «Наша родина» досталось шесть мест.

Явка на парламентских выборах в Венгрии оказалась на этот раз рекордно высокой — 79,56%, тогда как на прошлых выборах в 2022 году она составила около 70%. В голосовании 12 апреля приняли участие более 5 млн 988 тыс. человек.

Шуйок предложил Мадьяру сформировать новое правительство Венгрии, и лидер «Тисы» уже объявил о первых кандидатах на должности в его кабинете министров. Орбан и ФИДЕС переходят в оппозицию.

Венгрия: государство в Центральной Европе, известное своей историей и независимой политикой
Венгрия — государство в Центральной Европе, которое сочетает в себе европейские традиции и собственную национальную идентичность. Сегодня страна играет заметную роль в политике ЕС, а ее премьер открыто поддерживает США и Дональда Трампа. Собрали самое важное по теме.
