Каллас рассказала об обсуждении ЕС 21-го пакета санкций против России

Евросоюз обсуждает подготовку 21-го пакета санкций против России, заявила на пресс-конференции глава европейской дипломатии Кая Каллас. Стенограмма опубликована на сайте ЕС.
«Сегодня министры выдвигали новые идеи для 21-го пакета, к которому перейдут после принятия 20-го», — отметила Каллас.
По словам Каллас, министры также призвали ускорить работу над 20-м пакетом ограничительных мер, а также рассмотреть ранее заблокированные инициативы, включая открытие переговорных кластеров с Украиной и использование Европейского фонда мира для поставок вооружений.
«Мы также должны пересмотреть санкции, которые ранее обсуждались, но не были согласованы, и продвигаться вперед с новым пакетом санкций», — заявила глава евродипломатии.
Она отметила, что ЕС остается крупнейшим донором Украины, включая военную и финансовую поддержку.
К июньскому заседанию Европейского совета будут подготовлены предложения по ограничению въезда в страны ЕС бывших российских участников боевых действий, добавила Каллас.
В Москве неоднократно заявляли, что западные санкции являются нелегитимными и неэффективными.
В феврале страны ЕС не смогли согласовать проект 20-го пакета санкций против России. Принятие санкций заблокировала Венгрия, также как и решение по военному кредиту Украине в размере €90 млрд.
По информации Bloomberg, разногласия касались ограничений в отношении иностранных портов и банков, связанных с экспортом российской нефти. Против отдельных мер также выступили Италия, Греция, Мальта и ряд других стран.
Проект 20-го пакета предусматривал полный запрет на морские услуги, связанные с российской нефтью, ограничения в отношении танкеров, технического обслуживания судов, а также экспорт химической продукции, резины и аммиака на сумму свыше €360 млн.
