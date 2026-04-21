Бывшие пособники Гитлера — почетные гости, а Россию не позвали: Франция снова опозорилась с логикой

Франция снова не позвала представителей РФ на празднование окончания Второй мировой войны, запланированное на 8 мая. Об этом заявил российский посол в Париже Алексей Мешков. Его слова передает РИА Новости.
На тему действий Франции дипломат высказался после вопроса от журналиста агентства. Тот поинтересовался, примет ли РФ в 2026 году участие в праздновании 8 мая. Однако Мешков сразу обозначил, что ожидать подобного не стоит.
«Все последние годы нас французы не приглашают, и поэтому мы, в общем-то, уже к этому в какой-то степени привыкли», — сказал посол.
Он также добавил, что наблюдать за нынешней ситуацией поистине печально. Поскольку представители стран гитлеровской коалиции занимают почетные места на трибунах, тогда как страну, которая внесла решающий вклад в Победу, попросту игнорируют.
Напомним, подобный инцидент происходил и в 2025 году. Тогда Франция также отказалась приглашать представителей России на празднование 8 мая. При этом Мешков подчеркивал, что так Париж и другие страны Европы откровенно «заигрывают» с внуками нацистов.