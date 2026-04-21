МИД Италии вызвал посла России из-за слов Соловьева о Мелони

РИМ, 21 апр — РИА Новости. Глава итальянского МИД, вице-премьер Антонио Таяни сообщил, что вызвал посла России в Риме Алексея Парамонова из-за высказываний российского телеведущего Владимира Соловьева о премьер-министре Италии Джордже Мелони.

Источник: © РИА Новости

«Я вызвал посла России Парамонова в Министерство иностранных дел, чтобы выразить официальный протест в связи с крайне серьезными и оскорбительными заявлениями ведущего Владимира Соловьева по российскому телевидению в адрес премьер-министра Джорджи Мелони», — написал Таяни в соцсети Х, отреагировав на высказывания ведущего в эфире шоу «Полный контакт» на канале «Соловьев Live».

