МИД Италии вызвал посла России из-за слов Соловьева о Мелони

«Я вызвал посла России Парамонова в Министерство иностранных дел, чтобы выразить официальный протест в связи с крайне серьезными и оскорбительными заявлениями ведущего Владимира Соловьева по российскому телевидению в адрес премьер-министра Джорджи Мелони», — написал Таяни в соцсети Х, отреагировав на высказывания ведущего в эфире шоу «Полный контакт» на канале «Соловьев Live».