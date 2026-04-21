Володин: Проект о лишении иностранцев гражданства отозван, норма уже действует

Проект о лишении иностранцев приобретенного гражданства РФ за уклонение от воинского учета был отозван, поскольку такая норма уже действует в стране. Об этом заявил председатель государственной думы Вячеслав Володин в мессенджере MAX.
«Поступают обращения в связи с отзывом законопроекта. Связано это с тем, что ранее такая норма уже была принята», — сообщил парламентарий.
Володин отметил, что такая норма отражена в Федеральном законе от 08.08.2024 № 281-ФЗ. Она вступила в силу в день принятия. Председатель Госдумы также напомнил, что на сегодняшний момент существует более 80 оснований для лишения иностранцев приобретенного гражданства России.
Соответствующий закон был подписан президентом РФ Владимиром Путиным. Согласно инициативе, иностранцы могут быть лишены приобретенного гражданства при отказе от постановки на воинский учет.