Захарова назвала неуместными заявления Израиля про угрозу «ядерного Холокоста»

Заявления руководства Израиля про устранение угрозы «ядерного Холокоста» со стороны Ирана неуместны и являются неуважением ко всем жертвам Второй мировой войны. Об этом во вторник, 21 апреля, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Так дипломат прокомментировала слова премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху о том, что Иран якобы «планировал еще один Холокост», а названия Исфахан, Натанз, Фордо и Бушер якобы звучали бы так же, как Освенцим, Майданек и Собибор, если бы граждане Израиля «не взяли свою судьбу в собственные руки».
— А первый Холокост тоже Иран совершил? Напомню, в 1943 году Иран при Мохаммеде Резе Пехлеви объявил войну нацистской Германии. Благодарность потомков не заставила себя ждать, — написала Захарова в своем Telegram-канале.
14 апреля польский депутат Конрад Беркович из партии «Конфедерация» пришел на заседание сейма с израильским флагом, в центре которого была изображена нацистская свастика. Парламентарий подчеркнул, что Израиль является «новым Третьим рейхом», отметив, что он совершает геноцид с особой жестокостью.